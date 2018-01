Een elektrische auto delen met je buren in het Haagse Regentessekwartier

DEN HAAG - Een elektrische auto delen met je buurman? Dit jaar komen in en rondom het Haagse Regentesse-Valkenboskwartier acht van dit soort 'buurauto's' te staan. Bewonersinitiatief de Groene Regentes hoopt dat er zo minder geparkeerde auto's en meer groen in de straten komt.

'Zo'n vijf tot tien bewoners rijden nu al in twee deelauto's rond', vertelt woordvoerder Wim Schutten van de Groene Regentes. 'Maar ik hoop dat we dit snel naar bijna dertig bewoners kunnen brengen.' Ook in andere wijken komt een buurtauto. In de Bomenbuurt, de Bloemenbuurt-Oost en op het Koningsplein komen dit jaar zes buurauto's.

Op het Regentesseplein wordt woensdag het officiële startschot gegeven. De gemeente Den Haag helpt de Groene Regentes met een opstartsubisidie en plaatst zes parkeerplaatsen met laadpalen in het Regentessekwartier.



Deelauto's

Buurtbewoners kunnen met de smartphoneapplicatie van Buurauto.nl, dat de wagens levert, een auto reserveren. Zij krijgen dan een elektronische sleutel op hun telefoon om de auto te openen.

