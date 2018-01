Waarom brandt het Westlandse kaslicht 's nachts?

WESTLAND - Het Westland wordt vaak 's nachts verlicht door een oranje gloed van de kassen. Maar waarom brandt het kaslicht soms wel als het donker is en soms niet? Deze Rake Vraag kreeg Omroep West binnen van Elise Lustenhouwer uit Kwintsheul.

Vanuit de woning van vragensteller Elise Lustenhouwer is de lichtgloed vanuit de kassen goed te zien. 'Soms worden we 's nachts zelfs wakker als het echt goed licht is', vertelt Lustenhouwer. Als haar zoontje 's nachts om drie uur wakker wordt zijn ook de vogeltjes buiten actief, doordat de diertjes denken dat er alweer een nieuwe dag is aangebroken. 'De vogeltjes fluiten dan echt heel luid', vertelt de Kwintsheulse lachend. Lustenhouwer vindt het kassenlicht wel bij het Westland horen. 'Ik ben vooral heel erg nieuwsgierig waarom het kassenlicht 's nachts de ene keer aan staat en de andere keer uit.'

'De hoeveelheid licht die uit een kas komt is van verschillende factoren afhankelijk', vertelt Guus Meis, beleidsspecialist bij LTO Glaskracht Nederland. Hoeveel licht er nodig is hangt af van het gewas dat wordt geteeld, sommige gewassen hebben meer licht nodig dan anderen. 'Tomaten kunnen bijvoorbeeld meer licht gebruiken dan gerbera's', legt Meis uit.



Aanvulling op het zonlicht

Ook heeft de hoeveelheid zonlicht op een dag invloed op hoelang de lichten in de kassen aan moeten. 'De assimilatiebelichting is een aanvulling op het zonlicht,' vertelt Meis. 'Afhankelijk van het zonlicht wordt er dus bepaald hoeveel extra kunstmatige belichting er 's avonds nog nodig is.' Leo Middelburg is chrysantenkweker in Maasdijk en heeft de belichting op dit moment hard nodig in zijn kas. 'We krijgen heel weinig licht van buiten. In de maand december hebben we 40 procent minder daglicht gehad.'

De hoeveelheid licht 's avonds en 's nachts heeft ook te maken met voorschriften rond de afscherming van belichting waar glastuinders zich aan moeten houden. Meis: 'In de donkerperiode, het begin van de nacht, moet de kas bijna helemaal verduisterd zijn, voor 98 procent. Dit is omdat veel inwoners in het Westland dan nog op zijn of net naar bed gaan. Er mag dan maar twee procent licht vanuit de kassen zichtbaar zijn. Daarna, in de nanacht, mag het schermdoek maximaal voor een kwart open.'



Schimmelziekten

Ondanks dat er 's nachts natuurlijk geen daglicht is kan het voor een tuinder toch noodzakelijk zijn om in de nanacht het schermdoek gedeeltelijk open te zetten. Door het schermdoek voor een deel open te zetten blijft er minder warmte in de kas hangen waardoor er ook minder water verdampt. Hierdoor is er minder kans op schimmelziekten in de teelt omdat het minder vochtig is in de kas.

Chrysantenkweker Leo Middelburg geeft een korte rondleiding door zijn kassen. Ook hij houdt rekening met de voorschriften die er rond kassenlicht zijn. Middelburg wijst naar boven: 'zoals je nu ziet zit er geen afschermdoek aan de zijkant van de kas. Maar 's avonds en 's nachts schermen we het licht aan de zijkant af zodat het alleen door de bovenkant van de kas te zien is.' De donkerperioden verschillen per tijd van het jaar. Van november tot en met maart is dit van 18.00 tot 00.00 uur terwijl er in de maanden mei tot en met augustus geen voorschriften voor bovenafscherming gelden tot 15.000 lux (lichtsterkte).



Vogeltje wat zing je vroeg/laat

Omdat er overdag minder daglicht is in deze donkere wintermaanden zal het Westland 's avonds en 's nachts bij tijden nog aardig oplichten. En dus zal vragensteller Elise Lustenhouwer de komende tijd nog wel vaker 's nachts de vogeltjes horen fluiten.

Heb jij ook een Rake Vraag over je woonomgeving? Stuur hem hier in, wie weet gaan wij hem samen met jou beantwoorden!

LEES OOK: Tuinders Westland stappen over op LED-verlichting waardoor bekende oranje gloed verdwijnt