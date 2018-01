'Fouten niet toegeven na uitstoot kankerverwekkende stof heel kwalijk'

DEN HAAG - Verontwaardigd zijn ze, Agnes Bruijn en Yvonne Bergwerf. Jarenlang woonden ze in de directe omgeving van het bedrijf Sterigenics in Zoetermeer. Maandag hoorden ze directieleden van het bedrijf in de rechtzaal vaak zeggen: ‘Ik weet het niet meer’. Dat steekt. Sterigenics stootte jarenlang kankerverwekkende stoffen uit in Zoetermeer, omdat de filters niet goed werkten.

Twee directieleden hoorden maandag 100 uur werkstraf tegen zich eisen. Dick Visser van de actiegroep Sterigeniks hoopt dat die straf ook wordt opgelegd. ‘Ze lijken te lijden aan een acute vorm van dementie lijkt het wel, ze weten niets meer. Vooral opleggen die straf.’

‘Het feit dat ze niet toegeven dat er grote fouten zijn gemaakt is heel erg’, zegt Yvonne Bergwerf. ‘Als of je met gezondheidsrisico’s zo kunt spelen’. Haar buurtbewoner Agnes Bruijn is ook verontwaardigd, maar had eigenlijk niet anders verwacht.



Geen schuldbekentenis en geen spijt

‘Dat hadden ze dan wel eerder kunnen doen', zegt ze. 'Het speelt al vanaf 1998, en er is nooit iets over gezegd. Niets over de risico’s voor omwonenden, voor de werknemers en ook niet voor de volkstuintjes’. Omdat niet bekend was dat er kankerverwekkende stoffen vrijkwamen, aten mensen hun eigen geteelde groente gewoon op terwijl de stof daarop was neergeslagen.

En bij de rechtzaak vangen ze dus weer bot. Er komt geen schuldbekentenis en zeker geen spijtbetuiging. Yvonne Bergwerf: ‘Het feit dat ze niet toegeven dat ze grote fouten gemaakt hebben is heel kwalijk’.



Boete voor de gemeente

Het Openbaar Ministerie eiste maandag een geldboete van 1,2 miljoen euro tegen Sterigenics omdat er jarenlang kankerverwekkende stoffen werden uitgestoten. Twee leidinggevenden hoorden dus 100 uur werkstraf tegen zich eisen omdat ze niet ingrepen.

De gemeente Zoetermeer krijgt, als het aan het OM ligt, een boete van 80.000 euro. Zoetermeer had volgens de officier van justitie beter moeten controleren op de uitstoot, en eerder moeten ingrijpen.



‘Boete Sterigenics naar Zoetermeer’

Visser van de actiegroep hoop dat die boete niet wordt opgelegd. Niet omdat de gemeente geen fouten gemaakt zou hebben, maar ‘omdat de boete dan betaald wordt door de slachtoffers. Linksom of rechtsom komt de rekening dan bij de inwoners van Zoetermeer terecht’.

Liever ziet hij dat Sterigenics de gemeente schadeloos stelt. Het liefst ziet hij gebeuren dat de boete van 1,2 miljoen aan de gemeente wordt toegekend die daar vervolgens ‘leuke dingen’ voor de inwoners mee doet.





Afgesloten

Na de rechtzaak is het wat hem betreft klaar. ‘Het geeft geen voldoening want dit had allemaal nooit mogen gebeuren. Maar het is al zo lang geleden inmiddels, het is goed dat het afgesloten is.’



