Dode man in Den Hoorn blijkt vermoord, drie mannen aangehouden Foto: Regio15

DEN HOORN - De man die maandagavond dood werd gevonden in een huis aan het Kloosterpad in Den Hoorn is door een misdrijf om het leven gekomen. Daar gaat de recherche vanuit.

Het lichaam werd rond 19.15 uur ontdekt. In de directe omgeving hielden agenten drie mannen - twee van 40 en een van 37 - uit Delft, Rijswijk en Den Hoorn aan. Het trio wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt. Getuigen





Voorafgaand aan de moord, op maandagmiddag, zou er volgens de politie ruzie zijn geweest. De politie roept mensen op, die daarvan iets gezien hebben om zich te melden. Ook wie iets gezien heeft rond 19.15 uur, wordt opgeroepen om zich te melden bij de politie.