Gifuitstoter Sterigenics betuigt geen spijt en wijst naar gemeente in gifaffaire

ZOETERMEER - Niemand van het bedrijf Sterigenics betuigde spijt in de rechtszaal voor de jarenlange uitstoot van teveel ethyleenoxide in een woonwijk in Zoetermeer. Het bedrijf ‘betreurt de zaak’, maar wijst vooral naar de gemeente. Ambtenaren wisten ervan, maar deden niets.

Het bedrijf steriliseerde in een pand aan de Storkstraat in Zoetermeer medische spullen met het gas ethyleenoxide, een gevaarlijke kankerverwekkende stof. Sterigenics gebruikte een naverbrandingsistallatie om de vieze lucht te filteren, maar die installatie was defect tussen 2004 en 2009. Het gevaarlijke gas werd in die jaren ongefilterd geloosd.

De advocate van Sterigenics schoof de schuld tijdens de rechtszaak volledig op de gemeente Zoetermeer. ‘We hebben nooit informatie achtergehouden. De calamiteitenpijp waardoor ongefilterde lucht werd geloosd, mocht worden gebruikt tenzij het werd gemeld bij de gemeente. En dat hebben we gedaan.’

Streefnorm







Volgens de advocate was het Amerikaanse bedrijf zich van geen kwaad bewust. ‘De uitstootnorm voor ethyleenoxide die was afgesproken met Zoetermeer, was een streefnorm. We moesten proberen die norm te halen, maar dat lukte vaak niet. De gemeente prees ons toch om onze inzet.’

Ze vervolgt: ‘Het was ook verwarrend dat onze fabriek in Frankrijk het gas wel mocht lozen. De Fransen zagen het niet als gevaarlijke stof, waarom Zoetermeer dan wel?’



Farmaceut, geen toxicoloog

Het OM eiste maandag 1,2 miljoen euro boete van Sterigenics. De toenmalige bedrijfsleider van Zoetermeer en de veiligheidsman van Sterigenics hoorden een werkstraf van 100 uur tegen zich eisen. Hun advocaten pleiten voor vrijspraak.

Veiligheidsman Hans A. wist niet dat het gas zo gevaarlijk was. ‘Hij is farmaceut, geen toxicoloog’, vertelde zijn advocaat. ‘Hij hield de gemeente in volle omvang op de hoogte: de milieudienst, de wethouder en juridische zaken. Ze hebben het al die tijd gedoogd.’









Hoofd schudden

Bedrijfsleider Ruud N. weet heel veel niet meer, maar zijn advocaat benadrukt vooral dat hij niet verantwoordelijk was. ‘N. werd in 1998 aangenomen als salesmanager. In 2000 werd hij general manager. Maar hij mocht niks, geen personeel aannemen, geen salarisonderhandelingen, hij had een budget tot 1.000 euro en moest alles rapporteren aan het hoofdkantoor.’

Omwonenden en leden van de actiegroep SterigeNiks luisteren en schudden verontwaardigd hun hoofd. ‘Het feit dat ze niet toegeven dat ze grote fouten gemaakt hebben, is heel kwalijk’, zegt Agnes Bruijn. De rechter doet 20 februari uitspraak.