Oud-tenniscoach Mark de J. krijgt 18 jaar cel voor moord op Koen Everink

DEN HAAG - Oud-tenniscoach Mark de J. is dinsdag veroordeeld tot een een celstraf van achttien jaar voor de moord op zakenman Koen Everink. De voormalig coach van Hagenaar Robin Haase gaat tegen zijn veroordeling in hoger beroep.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn jonge dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die 's ochtends haar vader vond.

De rechter acht het bewezen dat De J. Everink om het leven heeft gebracht. Het OM stelde tijdens een eerdere zitting dat er een overmacht aan bewijs was voor de schuld van de oud-tenniscoach.



Hoger beroep

De J. was niet bij de uitspraak in de rechtbank in Utrecht aanwezig. De 30-jarige De J. heeft altijd ontkend iets met de gewelddadige dood te maken te hebben. Hij gaf eerder aan zich oneerlijk behandeld te voelen.

De advocaat van de oude coach van Haagse tennisser Robin Haase heeft laten weten dat Mark de J. in hoger beroep gaat tegen zijn veroordeling.