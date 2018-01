Deel dit artikel:











Dirk Kuijt schrijft boek met Telegraaf-journalist Dirk Kuijt (foto: ANP)

DEN HAAG - Dirk Kuijt werkt met Telegraaf-journalist Jaap de Groot aan een boek. Het is nog niet duidelijk of de twee aan een biografie over de Katwijkse voetballer werken of een ander onderwerp in de voetbalsport onder handen nemen.

Dat meldt Kuijt via social media. Het wordt het eerste boek waar Kuijt zelf aan meeschrijft. In mei ligt het in de winkels. In juli 2015 verscheen al een biografie over de voetballer genaamd KUYT, geschreven door Nico Akkerman. In de herfst van 2017 kwam er ook een documentaire over zijn laatste seizoen bij Feyenoord.

Co-auteur Jaap de Groot werkt voor de Telegraaf als sportjournalist en werkte eerder aan een biografie van Johan Cruijff genaamd Mijn verhaal. Het boek verscheen na de dood van de voetballer. LEES OOK: Documentaire over Dirk Kuijt: 'Een ongelofelijk warm persoon'