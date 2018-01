Haagse oprichters Seepje in befaamde Forbes 30-under-30 lijst

DEN HAAG - Het gaat goed met Seepje, het Haagse bedrijf van Melvin Loggies en Jasper Gabriëlse. Ze staan in de 'Forbes 30-under-30 Europe 2018' in de categorie 'Sociale Ondernemers' van het bekende zakenblad. Een opsteker voor het tweetal dat in 2014 begon met de productie van was- en reinigingsproducten op basis van schillen van de Nepalese Sapindus mukorossi-vrucht. Seepje is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de boeren in Nepal die Sapindusbomen kweken.

In 2014 begonnen ze klein, maar inmiddels zijn er negen verschillende producten die verkrijgbaar zijn in meer dan 1.100 winkels in Nederland en België. De toen 21-jarige studenten zagen dat schillen van de vrucht die in aanraking kwamen met water, een natuurlijke vorm van zeep opleverden. Seepje gelooft in natuurbehoud en een positieve uitwerking op mensen.

Dat sociale karakter is het blad Forbes ook opgevallen, want Gabriëlse en Loggies kregen enige tijd geleden ineens een mail waarin om meer informatie werd gevraagd. 'We hebben er verder niets voor hoeven doen', zegt Gabriëlse. 'We hebben de vragenlijst ingestuurd en maandag kregen we bericht dat we in de lijst staan.'



Springplank naar het buitenland

Er is verder geen geld of een prijs aan een plek in de lijst verbonden, maar dat je in deze Forbes-lijst staat is wel heel bijzonder. 'Het is natuurlijk ideaal om het bedrijf internationaal op de kaart te zetten', zegt Gabriëlse. Seepje heeft grootse plannen in het buitenland. 'Als eerste gaan we onze producten in Duitsland verkopen. Scandinavië is het volgende land en dan richten we onze pijlen op Azië. China en Zuid-Korea gaan ook wassen met Seepje'.

De 30-under-30 Europe-lijst wordt gepubliceerd in het februarinummer van Forbes, maar dat is nog niet alles. 'In september wordt er door het magzine een evenement gehouden in Amsterdam, daar zijn wij uiteraard ook bij', zegt Gabriëlse. 'En in maart lanceren we ook nog een nieuw product: afwasmiddel. Lekker milieubewust de vaat doen'.

