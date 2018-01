Deel dit artikel:











Sociale Dienst waar auto naar binnenreed woensdag weer open Foto: Flashlight Fotografie (Foto: ISD)

LISSE - Het pand van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) in Lisse is woensdag weer open. De ISD hoopt dat de ravage die maandag werd aangericht dinsdag is opgeruimd, laat een woordvoerder weten. De ravage werd aangericht door een 52-jarige automobilist uit Hillegom die maandag opzettelijk met zijn auto het pand aan de Hobahostraat binnenreed.

De man reed maandag dwars door de pui van ISD heen en kwam voor een balie tot stilstand. Bij zijn actie raakte wonderwel niemand gewond. De politie heeft de bestuurder van de auto kort na zijn actie aangehouden. 'Het was voor medewerkers schrikken', zei een woordvoerder van ISD eerder al. 'Gelukkig stond er niemand aan de balie, daar zijn we heel blij mee.' LEES OOK: 'Het was voor de medewerkers erg schrikken'