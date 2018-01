Katwijk leeft intens mee met eigenaars strandtent Paal 14

De strandtent is in vlammen opgegaan. (Foto: Robbert van Cleef)

KATWIJK - De verslagenheid is groot in Katwijk na de verwoestende brand die vannacht strandtent Paal 14 in de as legt. Het familiebedrijf is geliefd in Katwijk en is een begrip in de regio. Nu is er alleen nog maar een grote rokende puinhoop van over.

Al vroeg in de ochtend komen veel Katwijkers even kijken naar wat er over is van de strandtent. De meesten hebben het nieuws al gehoord, maar schrikken toch van wat ze zien. 'Dit is een drama', zegt een vrouw. 'Gisteren zat ik hier nog met mijn zoon te eten en nu is er helemaal niks meer.'



De brand breekt tegen 01.00 uur vannacht uit. Door al het hout dat in de strandtent verwerkt is grijpt het vuur snel om zich heen. Peter Kessels van de brandweer Hollands-Midden: 'Toen de brandweer hier aankwam viel er eigenlijk al niks meer te redden.'



Prijs voor 'beste nieuwkomen'

Op de website van Paal 14 is nog te zien hoe het eruit zag voor de brand: een kleurrijke strandtent waar een paar oude volkswagenbusjes echte eye-catchers waren. Maar ook die zijn nu verdwenen. Wrang is ook dat de strandtent vorig jaar nog in de prijzen valt als 'beste nieuwkomer', omdat de zonen van de eigenaar de zaak net hebben overgenomen.



Steun van het dorp

De eigenaar zelf is vandaag te ontdaan om met de pers te praten. Hij wordt gesteund door veel Katwijkers die met hem meeleven. 'Dit wens je niemand toe', zegt een vrouw die de familie goed kent. 'Nu ik het zo zie springen de tranen me in de ogen.'



Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend; daar doet de politie nu onderzoek naar.