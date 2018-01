Haagse VVD: ‘Groep de Mos rekent zich rijk’

DEN HAAG - De Haagse VVD noemt het financiële hoofdstuk in het verkiezingsprogramma van Groep de Mos 'onrealistisch'. Volgens de partij rekent Groep de Mos met veel te rooskleurige cijfers en speelt daarmee voor sinterklaas. Groep de Mos-lijsttrekker Richard de Mos reageert laconiek. 'Gaat de VVD ons een lesje financiën geven? Laat me niet lachen.'

Steen des aanstoots is het bedrag dat Groep de Mos uittrekt voor de bereikbaarheid van de stad. Jaarlijks wil de partij 25 miljoen extra uitgeven aan het aanleggen van wegen en het verbeteren van het openbaar vervoer. Daarnaast rekent De Mos op een eenmalig bedrag van driehonderd miljoen euro dat vrij moet komen met de verkoop van energiebedrijf Eneco. Den Haag is grootaandeelhouder van Eneco en kan daarom een flink bedrag tegemoet zien.

Maar volgens VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf is het onrealistisch om uit te gaan van een opbrengst van driehonderd miljoen voor Den Haag. 'Dat bedrag is veel te hoog', zegt De Graaf. 'Groep de Mos gaat ervan uit dat alle gemeenten die aandelen hebben in Eneco willen verkopen maar dat is niet het geval. Een aantal gemeenten is tegen de aandelenverkoop. Als niet alle gemeenten verkopen dan is een beursgang van Eneco waarschijnlijker en dat betekent dan een lagere opbrengst. De Mos deelt in het verkiezingsprogramma kleine cadeautjes uit en speelt voor sinterklaas.'



Opbrengsten Eneco

Ook de VVD rekent in het verkiezingsprogramma met verwachte opbrengsten uit de Eneco-verkoop maar volgens De Graaf gaat de VVD uit van een realistische schatting. 'Wij gaan uit van honderd miljoen euro. Dat is reëel want wij beperken ons bij die schatting tot onze eigen gemeente. En de VVD is heel duidelijk: ondanks dat een meerderheid van de huidige gemeenteraad tegen is, willen wij Eneco verkopen.'

Lijsttrekker Richard de Mos van Groep de Mos is niet onder de indruk van de kritiek. 'Wij hebben een gedegen financiële paragraaf. En gaat de VVD ons nu een lesje financiën geven terwijl de partij medeverantwoordelijk is voor de bouw van het Spuiforum dat financieel gierend uit de hand loopt? Uiteraard verkopen we Eneco alleen als we er een goed bedrag voor krijgen. De verkoop is een financiële boost voor de Haagse infrastructuur waar de VVD de laatste jaren zo weinig in heeft geïnvesteerd. Wij willen Eneco duur verkopen en als de VVD het energiebedrijf voor een dubbeltje van de hand wil doen, dan wens ik ze bij de partij veel succes met hun handelsgeest.'