‘Het is simpelweg afpersing’: Haagse PvdA opent meldpunt voor huurmisstanden

DEN HAAG - Huurbazen die torenhoge huurprijzen vragen. Huisjesmelkers die woningen laten verpauperen, maar toch de hoofdprijs vragen. Verhuurders en woningbemiddelaars die je enorm veel borg laten betalen. Of zelfs sleutelgeld vragen, ook al is het verboden. Als het aan de Haagse PvdA ligt worden deze huurmisstanden verleden tijd. De partij heeft een meldpunt ingesteld dat de huurmisstanden in kaart brengt.

'Hier moet echt iets aan worden gedaan', stelt kandidaat-raadslid Janneke Holman. 'Wij moeten flink achter de broek van die huisbazen en huisjesmelkers aangaan, zodat ze een fatsoenlijke verhuurder worden.'

Zij wijst erop dat sommige huurders echt lijden onder de problemen waarmee ze te maken krijgen. 'Het geeft een heel onveilig gevoel. Je hebt echt het idee dat je er alleen voor staat. Je woont niet fijn. Dat moet echt anders. Iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen in Den Haag. En verzekerd zijn van een goed onderhouden woning.'



'Iedereen moet goed kunnen wonen'

De PvdA wil via het meldpunt de klachten bundelen en in beeld brengen. Vervolgens wordt aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd die op te lossen. 'Dat moet ervoor zorgen dat iedereen in de stad goed kan wonen en dat iedereen zich aan de regels houdt en dat geldt ook voor verhuurders', aldus raadslid Lobke Zandstra.

Volgens haar speelt het op grote schaal. 'Je hoort heel veel klachten van huurders. Terwijl heel veel mensen in de stad van die particuliere huurmarkt afhankelijk zijn.'



'Cowboypraktijken'

Volgens PvdA-fractieleider Martijn Balster is zelfs sprake van 'cowboypraktijken'. 'Huisjesmelkers, foute verhuurders en woningbemiddelaars komen ermee weg omdat ze te maken hebben met mensen in nood. Als je een dak boven je hoofd nodig hebt en niets kan vinden, accepteer je al snel ieder aanbod dat je voorgeschoteld krijgt, hoe oneerlijk ook. Het is simpelweg afpersing.'

De oplossing voor huurmisstanden vraagt volgens de PvdA meer actie. Er moet beter worden gehandhaafd en het aantal meldingen moet omhoog, vindt die partij. Dat betekent ook dat huurders goed moeten worden beschermd en dat zij niet de dupe worden als ze klachten doorspelen.



Meer woningen

Maar er moeten ook veel meer betaalbare woningen komen in de stad. 'Huisbazen zijn nu oppermachtig omdat er een schrijnend woningtekort is. Daarom trekken we in ons verkiezingsprogramma een miljard uit om 16.000 betaalbare woningen te bouwen. Zodat iedereen zeker kan zijn van een fijne woning, zonder belazerd te worden', aldus Balster.