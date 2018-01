Tim en Tom Coronel terug: 'Mijn hoogtepunt was wel dat Tim de auto eventjes op zijn zij had gelegd'

ZWAMMERDAM - Met luid gejuich worden de coureurs Tim Coronel uit Zwammerdam en zijn tweelingbroer Tom ontvangen op Schiphol. De twee deden de afgelopen twee weken mee aan de befaamde Dakar Rally in Zuid-Amerika. 'Mijn hoogtepunt was wel dat Tim de auto eventjes op zijn zij had gelegd', vertelt Tom glunderend. 'Dat vond ik erg lachen.'

'Jezus, we liggen hier in een ravijn. Waar niemand langs kwam', gaat Tom verder. 'Ik geloof dat er dertig deelnemers achter ons gewoon klem stonden, want die kwamen er niet omheen. Ze moesten ons helpen om hem rechtop te zetten. Dat was toch weer zo'n dingetje van dat kan niet, maar het lukt toch.' Het hoogtepunt van Tim is de finish. 'Het gaat maar om één ding in Dakar en dat is finishen.'



The Beast

Voor de tweede keer reden ze samen in hun buggy 'The Beast'. En dat is voor de broers extra speciaal. 'Samen ga je op zoek naar oplossingen en samen steun je elkaar. Dat doe je allemaal onbewust en als je dan terug denkt dan denk je: dit is wel iets leuker', vertelt Tim. 'Dat geeft net dat beetje extra energie', vult Tom aan. 'Als ik even een dipje had, dan kon Tim mij een beetje opkalefateren en andersom natuurlijk ook.'

Ook de komende twee jaar doen Tim en Tom mee aan de zwaarste autosportrally. Opnieuw met 'The Beast'. 'We weten de verbeterpuntjes, we hebben alles meteen opgeschreven en direct met de bouwer van de auto doorgenomen', zegt Tom. 'Iedereen staat te popelen om voor volgend jaar alles weer klaar te stomen.'