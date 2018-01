Deel dit artikel:











Woensdag kan het weerrecord voor warmste dag in januari worden gebroken Het wordt warm met regen en wind (Archieffoto)

DEN HAAG - Het is nog even afwachten maar woensdag kan het weerrecord voor deze tijd in januari sneuvelen. Het kan misschien wel 13 tot 14 graden worden. Op 25 januari 2016 werd er op Schiphol 13,3 graden gemeten. Daar moeten we dus overheen komen, willen we spreken van een nieuw record.

Om de warmste januaridag ooit te hebben, moet de temperatuur uitkomen boven de 14 graden. Die temperatuur werd vorig jaar gemeten op 18 januari en in 2014 op 6 januari. 'Maar het is maar de vraag of we dat deze dag halen', benadrukt Mizee. De temperatuur was dinsdagavond al opgelopen. Vanuit zuid-zuidwestelijke richting wordt zeer zachte lucht aangevoerd. Daarmee komt ook bewolking onze kant op. Woensdagmiddag gaat het regenen. Langs de kust kan de wind toenemen tot stormachtig. Echt weer om op een terras te zitten, zal het dus niet worden. Maar uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar is het wel.