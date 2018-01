Mogelijk ruzie voorafgaand aan moord Den Hoorn

DEN HOORN - Voorafgaand aan de moord op een man in Den Hoorn heeft maandag 'een mogelijke ruzie' plaatsgevonden. De politie is dinsdag op zoek naar getuigen, die hier iets van gezien hebben. Na de moord zijn drie mannen aangehouden, van 37 jaar uit Delft en van 40 jaar uit Den Hoorn en Rijswijk.

De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Zij zitten op dit moment vast en worden verhoord. Uit buurtonderzoek is gebleken dat er in het huizenblok, waar het slachtoffer gevonden is, maandagmiddag 'een hoop gedoe of een mogelijke ruzie' is geweest, vertelt een woordvoerder van de politie. Of dit ook te maken heeft met de moord kon woordvoerder niet zeggen.

Rond 19.15 uur die avond wordt het lichaam van de man gevonden. Ron de Voogd heeft een kapperszaak tegenover de vindplaats. Het plein voor zijn zaak stroomt al snel vol met politie. 'Al gauw volgden er meer politieauto's en ambulances. En toen begon het hele circus.'



Onderzoek

Volgens buurtbewoners is het slachtoffer een bewoner van het Kloosterpad, de politie kon zijn identiteit maandag nog niet bevestigen. 'We hebben die persoon nog niet geïdentificeerd, we hopen dat vanavond of morgen te doen', zegt een politiewoordvoerder.

De hele nacht doet de politie onderzoek in en rondom het huis. Het lichaam wordt uiteindelijk rond 06.30 uur afgevoerd. Ook een groot gedeelte van de dinsdag doet de politie onderzoek. In witte pakken geklede forensische speurders stellen sporen veilig op het plaatsje voor de woning.



Overlast verslaafden

De buurt rondom het Kloosterpad is begin januari in het nieuws als Ed Roeling, raadslid en fractievoorzitter van Mijn Partij, aan de bel trekt over de overlast veroorzaakt door verslaafden en bewoners met psychische problemen. 'Inbraak, insluipers, vechtpartijen, veel drankmisbruik op straat.' Ook waarschuwt hij dat de situatie verslechtert.

Woningcorporatie Wonen Midden-Delfland herkent zich in de problemen en belooft met een plan van aanpak te komen. Ook verschillende bewoners en omwonenden bevestigen het beeld dat Roeling schetste. Zij vertellen dat het slachtoffer één van de overlastgevers was.



Ruzie

Kapper Ron de Voogd bevestigt dit. Volgens hem was er vaker ruzie in en om het huis van het slachtoffer: 'Altijd mensen die lopen te vloeken en te schelden, er is altijd wat aan de hand.'