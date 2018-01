Deel dit artikel:











Het aftellen is begonnen: dit zijn onze olympische deelnemers Kjeld Nuis na de 1000 meter bij het wereldbeker schaatsen in Erfurt. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Negen sporters uit onze regio gaan naar de Olympische Spelen in Pyeongchang. Dat is een groot aantal van de Nederlandse olympische ploeg die in totaal uit 33 Nederlanders bestaat. Over 17 dagen starten de Spelen.