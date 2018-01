Haagse wijken willen oplossing voor overlast van Avenio trams van HTM

DEN HAAG - Bewoners van verschillende wijken in Den Haag ervaren overlast van de nieuwe Avenio trams van de HTM. Verschillende wijkorganisaties hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan het OV-bedrijf waarin zij vragen om een oplossing.

Het Wijkoverleg Statenkwartier heeft na de invoering van de nieuwe rode Avenio tramstellen veel klachten ontvangen van omwonenden. Ze hebben last van trillingen, maar hebben het idee dat hun klachten slecht of niet worden afgewikkeld door de HTM. Ook in de wijken Duinoord, Zorgvliet, Havenkwartier, Kortenbos en Morgenstond zouden bewoners overlast ervaren.

De HTM laat in een reactie weten dat zij zich niet herkent in het commentaar van de wijkorganisaties dat de klachten slecht of niet worden afgewikkeld. De vervoerder schrijft dat er contacten per telefoon en e-mail zijn geweest en dat er persoonlijk contact aan huis is geweest.



Klachten

Ook over het aantal klachten is de HTM het niet eens zijn met de wijkorganisaties. 'De HTM heeft in de periode januari 2017 tot op vandaag in totaal 27 klachten over de Avenio ontvangen vanuit de wijk Duinoord, ingediend door in totaal 10 mensen. Hierbij valt op dat het merendeel van de klachten afkomstig is van twee personen die bij herhaling klachten indienden.'

De HTM is het dus niet eens met het aantal klachten dat is binnengekomen, maar erkent wel dat er overlast is. 'Helaas zal een tram in een stad, net als het overige verkeer, altijd geluid en trillingen produceren. Vooral rond woningen dicht bij een trambaan.'



Overlast aanpakken

Om de overlast aan te pakken heeft het bedrijf ervoor gekozen om de wielen vaker te slijpen. 'Door wielen te slijpen wordt het deel van het wiel dat contact heeft met de spoorstaven weer hersteld naar het originele profiel van een wiel. Dit geeft precies hetzelfde effect als vervangen van de wielen tegen een lagere besteding van gemeenschapsgeld.'

De vervoerder legt in haar reactie uit dat de aanpak van de overlast bij enkele trajecten waar de Avenio trams rijden niet eenvoudig is. 'Het gaat om verschillende factoren die op elke locatie anders zijn.'



'Naar de gemeente'

De HTM adviseert de bewoners om in overleg te gaan met de gemeente, omdat de vervoerder 'niet verantwoordelijk is voor het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van geluidsoverlast.' Wel zegt het bedrijf dat zij contact zal blijven onderhouden met individuele omwonenden.

LEES OOK: Nieuwe Avenio-trams vanaf 3 april ook op tramlijn 15