Deel dit artikel:











'Haagse PVV is Mohamed kwijt' Foto: ANP

DEN HAAG - Wie en waar is Mohamed Shaief Aziem? Dat vraagt de PVV in Den Haag zich nu af. De man was op de negende plek op de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen gezet, maar de PVV heeft al weken geen contact meer met hem gehad. Zijn naam zou nu zijn geschrapt.

Dat meldt RTL Nieuws. Mohamed zat in het kandidatenklasje van de partij. Daar zei de man dat hij geen moslim meer was en op mannen valt. Daarom zou hij zijn weggepest door zijn familie en voormalige geloofsgenoten. Fractievoorzitter Karen Gerbrands geloofde het verhaal van Mohamed en plaatste hem op de kieslijst. Inmiddels zijn bronnen binnen de partij volgens RTL Nieuws bang dat Mohamed een mol is. Hij neemt zijn telefoon niet op en reageert niet op appjes. Ook nemen de bronnen het Gerbrands kwalijk dat de kandidaat door de screening is gekomen. 'Geen commentaar', zegt Gerbrands in een reactie tegen de nieuwszender. 'Ik ben er klaar mee. Ik heb er genoeg over gezegd.'