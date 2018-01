West Wekker: resultaten banenplan en hebben we vandaag een weerrecord?

DEN HAAG - Tot hoe hoog stijgt het kwik vandaag? Dat is de grote vraag. Volgens weerman Huub Mizee kunnen er weerrecords gebroken worden. Het record staat op 13,3 graden. Verder in de West Wekker aandacht voor de resultaten van het 10.000-banenplan die worden bekendgemaakt en Seepje belandt op een prestigieuze lijst.

1. Wordt het warmterecord gebroken?

De thermometers zijn in opperste staat van paraatheid. Hoe warm wordt het vandaag? Volgens weerman Huub Mizee zou er sprake kunnen zijn van een weerrecord. Er worden temperaturen van 13 tot 14 graden verwacht.

2. Resultaten 10.000-banenplan bekendgemaakt

Vandaag presenteren de Haagse wethouders Saskia Bruines, Rabin Baldewsingh en Karsten Klein de resultaten van hun plannen om de Haagse economie te versterken en meer mensen aan het werk te krijgen.

3. Camera's volgen Kai Verbijs weg naar olympische droom

Vrijdag 23 februari staat rood omcirkeld in de agenda van Kai Verbij. De schaatser uit Hoogmade staat dan als een van de favorieten aan de start van de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen. Het is het eindpunt van een lang traject. Een deel van die reis werd gevolgd door camera's.

4. Haagse oprichters Seepje in befaamde Forbes 30-under-30 lijst

Een opsteker voor Seepje, het Haagse bedrijf van Melvin Loggies en Jasper Gabriëlse. Dat staat in de Forbes 30 under 30 Europe 2018. Het bekende zakenblad heeft Melvin en Jasper in de categorie Sociale Ondernemers opgenomen.

Weer: Het is vandaag een bewolkte dag met in de middag regen. Het wordt zo'n 13 graden.