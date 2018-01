Deel dit artikel:











Camera's volgen Kai Verbij op weg naar olympische droom: 'Het is een mooi stukje geworden' Foto: ANP

HOOGMADE - Vrijdag 23 februari staat rood omcirkeld in de agenda van Kai Verbij. De schaatser uit Hoogmade staat dan als een van de favorieten aan de start van de 1000 meter op de Olympische Spelen. Het is het eindpunt van een lang traject. Een deel van die reis werd gevolgd door camera's. Dinsdag was de première in Theater Tuschinski in Amsterdam.

'Het is een mooi stukje geworden. En ik denk zeker dat als mensen kijken dat ze een bepaald beeld van ons leven krijgen. En ook de emoties voelen die wij ook voelen', vertelt Verbij over de documentaire. De 23-jarige schaatser van Team Plantina komt altijd kalm en rustig over. Maar volgens zijn coach en oud-olympisch kampioen op de 1000 meter Gerard van Velde is hij tijdens de trainingen anders. 'In de groep is het een boef en een van de grappigere mannen. Hij heeft een goed gevoel voor humor. Het is gewoon een gave gast om erbij te hebben.'

Blessure De schrik zat er een maand geleden goed in bij Verbij. Op het olympisch kwalificatietoernooi raakte hij tijdens de 500 meter geblesseerd. 'De progrssie gaat goed en het herstel gaat goed. Ik loop voor op schema. Het is dat mensen nu vaak om mij heen zeggen: neem geen risico. Ik kan heel veel, maar er zijn mensen die mij tegenhouden. En dat is alleen maar goed.' Hij werd ondanks zijn blessure tweede op de 500 meter, waardoor hij zich 'gewoon' plaatste op die afstand. De 1000 meter kon hij niet rijden, maar hij werd door de Nederlandse schaatsbond aangewezen, waardoor hij op 23 februari aan de start staat. De documentaire Team Plantina sprint naar de Spelen over Kai Verbij en zijn teamgenoten wordt vrijdag om 20.25 uur uitgezonden op Eurosport.