Motorjacht gaat in vlammen op De brandweer bluste het vuur. (Foot: District8)

DEN HAAG - Een motorjacht is in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan aan de Verheeskade in Den Haag.

Het vuur werd rond 1.00 uur ontdekt. Toen de gewaarschuwde brandweer aankwam, was de boot al niet meer te redden. Het blussen van de brand nam enige tijd in beslag. Hoe het vuur is ontstaan, wordt onderzocht. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.