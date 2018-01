Ter Laak Orchids verkozen tot International Grower of the Year

WATERINGEN - Orchideeënkwekerij Ter Laak Orchids is uitgeroepen tot International Grower of the Year 2018. Het Wateringse bedrijf sleepte de titel in de wacht tijdens de tuinbouwbeurs Internationale Pflanzenmesse in Essen. Ter Laak won ook de duurzaamheidsprijs.

De kwekerij werkt aan een energiezuinige DaglichtKas van vijf hectare in Wateringen. Vorig jaar opende het bedrijf ook een kwekerij in Guatemala. Ter Laak zegt duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan. 'We investeren niet alleen in ons product, maar ook in duurzame relaties. Dat dit nu wordt beloond met deze onderscheiding is fantastisch!', reageert eigenaar Eduard ter Laak.

De International Grower of the Year Award is een wereldwijde onderscheiding voor sierteeltkwekers die uitblinken op het gebied van onder meer duurzaamheid en innovatie. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de International Association of Horticultural Producers.



LEES OOK: Haagse oprichters Seepje in befaamde Forbes 30-under-30 lijst