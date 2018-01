Wetenschapper TU Delft ontwikkelt virtuele therapeut

DELFT - Op de Technische Universiteit Delft is een nieuwe oplossing voor posttraumatische stresspatiënten bedacht: therapie van een virtuele coach. Patiënten worden daarbij met hun trauma geconfronteerd door een computerprogramma.

Ontwikkelaar Myrthe Tielman vertelt dat de virtuele coach gemaakt is voor patiënten die ver moeten reizen of moeite hebben met het delen van hun ervaringen. 'Het programma is een digitale versie van de zogeheten exposuretherapie, waarbij een patiënt geconfronteerd wordt met traumatische herinneringen. De patiënt kan daarbij de plaats van het trauma digitaal namaken om herinneringen op te halen.'

Ook kan de gebruiker het uiterlijk en de stem van de coach zelf uitkiezen. Zo'n coach stelt de patiënt vervolgens vragen om het trauma effectief te verwerken. Voorlopig richt het programma zich op twee groepen: oorlogsveteranen en volwassen slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd.



Virtuele therapie

De therapie is niet helemaal digitaal. Een echte therapeut bespreekt vooraf met een patiënt of de therapie geschikt is. Deze therapeut houdt het verloop van het programma op afstand in de gaten. De universiteit onderzoekt verder hoe het programma gebruiksklaar kan worden gemaakt.

Of de resultaten van deze therapie beter of slechter werken dan therapie bij een levende psychiater wordt nog onderzocht. 'We weten dat het praten met een echt persoon een positieve werking kan hebben,' aldus Tielman, 'maar we sluiten niet uit dat een virtuele coach net zo goed kan helpen.'

