Inzamelingsactie voor overleden Edmiro die te ziek was om zichzelf te verzekeren

DEN HAAG - 'Positiviteit. Dat is waar hij voor stond. Hij was altijd vrolijk, ook al was hij heel erg ziek.' Als familieleden en bekenden Edmiro 'Edje' Eduarda moeten beschrijven, doen ze dat met deze woorden. De 29-jarige Hagenaar overleed afgelopen donderdag plotseling aan een hartstilstand. Edmiro leed al jaren aan een zeldzame spierziekte. Hij wilde heel graag een uitvaartverzekering, maar dat bleek een onmogelijke missie. Geld voor zijn begrafenis is er daarom niet.

Door zijn ziekte was er geen enkele instantie die Edmiro van een uitvaartverzekering wilde voorzien. En als er eentje was die dat wél wilde, moest Edmiro de hoofdprijs betalen. '385 Euro per maand. Dat was voor Edmiro, die van een Wajong-uitkering leefde, onmogelijk', vertelt Cynthia, zijn ex-vriendin. 'Het is erg krom.'

Om Edmiro toch een eervolle uitvaart te kunnen geven, is er een crowdfundingactie gestart. De kosten voor een begrafenis worden tussen de 6.000 en 10.000 euro geschat. Na vijf dagen staat er al 3.410 euro op de teller. Iets dat zijn naasten niet hadden verwacht, al zijn ze er nog niet.



'Woorden schieten tekort'

'Dit is echt heel erg fijn. Het geeft je een gevoel dat er mensen zijn met het hart op de juiste plaats. Ik ben heel erg blij dat er mensen bestaan die dit doen. Woorden schieten te kort', is Cynthia dankbaar voor de donaties die al gedaan zijn. 'Het is echt verbazingwekkend hoe hard het gaat', voegt nicht Lynaiska eraan toe.

De dagen voor zijn dood, ging het volgens zijn ex-vriendin al niet goed met hem. 'Zondag werd hij wakker met een bloedneus. In het ziekenhuis konden ze niet heel veel voor hem doen. Hij werd naar huis gestuurd met een tampon in zijn neus, maar een paar dagen later was het nog steeds niet goed. Terug in het ziekenhuis kreeg hij een zalfje. Dat was het enige was ze voor hem konden doen.'



'In shock'

Niet veel later overleed hij in zijn slaap. 'Wij vonden hem en schrokken ons kapot', vertelt Cynthia. 'Ik heb er nog nachtmerries van. We zijn in shock. Maar met wat er de dagen ervoor met Edmiro aan de hand was, ga je wel denken dat er meer speelde dan alleen die hartstilstand.'

Cynthia herinnert Edmiro als 'haar maatje'. 'We hebben een relatie gehad, maar op een gegeven moment koos hij ervoor uit elkaar te gaan. Hij wilde dat ik gelukkiger zou worden met iemand anders. Dat gunde hij mij. Hij is altijd mijn maatje gebleven, maar nu is hij er niet meer. Daar heb ik het echt heel moeilijk mee.'



'Een fantastische gozer'

'Edmiro was zo positief en vrolijk, dat was onvoorstelbaar. Dat raakte mij gewoon', zegt programmamaker Erik Kooyman over Edmiro. Hij volgde hem een paar jaar geleden voor het TV West-programma Pure Kracht. 'Hij was echt de uitblinker van de serie. Een fantastische gozer. Het is een groot gemis dat hij er niet meer is.'

Ook zijn nicht Lynaiska heeft veel bewondering voor hem gehad. 'De persoon Edmiro is nooit veranderd. Hij accepteerde zijn ziekte en bleef de 'gewone' Edmiro. Dat vond ik echt heel bijzonder.'



Actie

Het enige wat de naasten van Edmiro nu nog voor hem willen, is een mooie uitvaart. Vrijdag is zijn begrafenis en met de crowdfundingactie hopen ze de komende dagen voldoende geld op te halen. 'Dat is wat hij verdient.'

Bekijk hieronder een deel van de reportage in Pure Kracht met Edmiro.