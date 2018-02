Deel dit artikel:











Alaaaaf! Hier kun je losgaan met carnaval bij jou in de buurt Carnaval in Boskoop | Foto: John van der Tol

REGIO - Het is weer tijd voor carnaval! En dat feest wordt zeker niet alleen beneden de rivieren gevierd, ook hier staan de carnavalswagens weer klaar om de dorpen door te trekken. In dit overzicht lees je waar op zaterdag je carnavalsoptochten bij ons in de buurt bij kunt wonen.

De tijden van de optochten en de alternatieve namen van de dorpen en steden vind je hieronder. 11.11 uur - Reeuwijk (Reedeurp) De optocht wordt georganiseerd door carnavalsvereniging De Reedeurpenarren. Voor de tijd is vermoedelijk gekozen omdat op 11 november om precies 11.11 uur het carnavalsseizoen begint. 11 is van oudsher het getal van dwazen en gekken. 11.30 uur - Leidschendam (Zwabberdam) Aan het hoofd van de optocht staat carnavalsvereniging De Damzwabbers. 12.30 uur - Sassenheim (Saksenrijk)

12.45 uur - De Lier ('t Bukkersgat) De parade heet Op de Tocht. 13.00 uur - Boskoop (Kwakveen) De optocht wordt Krooshappers genoemd. 13.00 uur - Delft (Kabbelgat) In Delft wordt op zondag ook nog feest gevierd. Dan is er een lichtjesparade, die om 20.00 uur begint. In deze stoet rijden geen wagens mee. 13.00 uur - Wateringen (Bieringen) De optocht wordt De Jolige Druif genoemd. 13.11 uur - Noordwijkerhout (Kokkerhout) De Kaninefaaten staan zaterdag uitgebreid stil bij carnaval. 13.30 uur - Poeldijk (Leutjesdijk) Hier is carnavalsoptocht De Blauwkonters. 14.00 uur - Voorhout (Bokkendorp)

14.00 uur - Stompwijk (Gaandrië) De stoet wordt geleid door carnavalsvereniging De Gaanders. Op veel plekken wordt voor en na de optochten ook carnaval gevierd. Op verschillende plaatsen zijn feestjes. Meer informatie over de vieringen is hier te vinden.





