Deel dit artikel:











Sluiting van prostitutiepanden rond Geleenstraat was terecht Prostitutie (Foto: ANP)

DEN HAAG - Twee exploitanten van prostitutiepanden in Den Haag moesten actie ondernemen tegen ernstige misstanden in hun bordelen. Dat bepaalde de Raad van State dinsdag. De beslissing van de burgemeester om de panden van 2015 tot 2016 te sluiten is alsnog goedgekeurd door de Raad.

De Raad gelooft niet dat de eigenaren van de panden in de Geleenstraat, Doubletstraat en Weteringkade niet wisten dat vrouwen vaak 14 uur per dag moesten werken, ook wanneer zij ziek waren of niet wilden. Zij verdienden hier volgens de Raad bovendien geld aan. De twee eigenaren gingen in hoger beroep omdat zij vonden dat de burgemeester ten onrechte hun panden voor een jaar gesloten had. Zij beweerden niet te weten dat een aantal Hongaarse vrouwen in de panden werden uitgebuit en gedwongen hun lichamen te verkopen.

HEIT De exploitanten benoemen ook dat het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) en de GGD niet op de hoogte waren van deze misstanden. Dat komt volgens de Raad omdat zij slechts een keer per maand of twee maanden de panden bezochten. De vergunningen van de twee exploitanten blijven ingetrokken. De panden zijn ondertussen onder toezicht van andere eigenaren weer open. LEES OOK: 'Alleen omdat de kachel uit was moesten onze prostitutiepanden dicht'