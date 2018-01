Deel dit artikel:











Alphen 'dicht bij invulling' pand V&D, met foodcorner en La Place Foto: Studio Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Alphenaren mogen zich verheugen op de komst van een foodcorner en misschien ook een La Place in het voormalige pand van V&D in het centrum. Bouwfonds, dat eigenaar is van het gebouw, spreekt met een commerciële partij. 'Die moet vandaag of morgen ja zeggen', vertelt wethouder Gerard van As.

Of deze partij het pand vervolgens wil opknappen of kiest voor sloop en nieuwbouw is de vraag. 'Dat staat ter discussie', vertelt de wethouder. 'Ik heb uitgerekend dat sloop en nieuwbouw financieel gunstiger is. Dat wordt nu bekeken.' Van As ziet een combinatie van de foodcorner - hij wil nog niet zeggen om welke keten het precies gaat - en een La Place, 'dat ook nog in de markt is', wel zitten. 'En daarboven dertig appartementen.' Als Bouwfonds niet tot overeenstemming komt met deze commerciële partij, gaat het gebouw volgens mediapartner Studio Alphen 'sowieso plat'.



Sinds 2016 leeg Het V&D-gebouw - inclusief het La Place-restaurant - staat sinds 2016 leeg na het faillissement van het warenhuis. Het pand bood sindsdien wel tijdelijk ruimte aan een pop up-store, een spookhuis tijdens Halloween, het maakte deel uit van een kunstroute en er werd een landschappen-tentoonstelling gehouden. LEES OOK: Meeste oud-werknemers V&D vinden weer baan