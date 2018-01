Economie op goede weg, maar nog veel werk te doen

DEN HAAG - De Haagse economie is 'op de goede weg', maar er moet ook nog heel wat gebeuren om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst mensen aan een baan kunnen worden geholpen.

De komende jaren groeit de bevolking even hard als de werkgelegenheid. En in vergelijking met de andere grote steden is de economie de afgelopen jaren veel minder hard gegroeid. De groei van de werkgelegenheid is dan ook vooral te danken aan het feit dat bedrijven uit omliggende gemeenten naar Den Haag zijn verhuisd. Binnen heel Haaglanden is de werkgelegenheid niet gegroeid. Dat staat in de werkgelegenheidsmonitor die de gemeente Den Haag woensdag heeft gepresteerd.

Uit cijfers die ook bekend werden, wordt duidelijk dat er in de afgelopen vier jaar wel 10.000 banen zijn bijgekomen, zoals het college van burgemeester en wethouders had beloofd. Maar het is niet duidelijk of dat komt door de groei van de economie of door de inspanningen van het stadsbestuur. In het persbericht van de gemeente staat dat 'Den Haag' die banen heeft gecreëerd. Maar wethouder Karsten Klein (CDA) erkende eerlijk dat het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor het grootste deel van die banen. Zijn collega Rabin Baldewsingh (PvdA) zei dat 4000 van die banen rechtstreeks aan de gemeente kunnen worden toegeschreven, onder meer omdat er zogenaamde STiP-banen zijn gekomen en omdat de straatvegers in dienst traden bij de gemeente.

De cijfers uit de monitor worden onderschreven door econoom Katinka Jongkind van de ING. Volgens haar heeft Den Haag zware tijden achter de rug en blijft het herstel nog achter bij andere steden. Dat komt volgens haar vooral omdat de stad nog steeds afhankelijk is van de publieke sector en die overheid bezuinigde stevig, de afgelopen jaren. En ondanks dat Den Haag zich afficheert als internationale stad, blijkt er nog een grote afhankelijkheid van het binnenland. Zij becijfert ook dat de werkeloosheid relatief groot is. Inmddels wel weer op het niveau van voor de crisis, maar dat niveau bereikten de andere grote steden vorig jaar al.





Veel meer doen

De komende jaren moet Den Haag veel meer doen om banen te creëren, aldus Jongkind. Deels om het verlies van werk bij het Rijk te compenseren, deels om de zeer snelle bevolkingsgroei op te vangen. Probleem daarbij is wel dat in Den Haag veel laag-opgeleide werklozen telt, terwijl er behoefte is aan hoog-opgeleide mensen.



Het college van burgemeester en wethouders liet vandaag tijdens een presentatie van de cijfers weten trots te zijn op wat er is bereikt. 'Het was een bumpy ride en we moesten onze ballen uit ons lijf werken', aldus wethouder Baldewsingh. Hij verklaarde ook erg trots te zijn op het feit dat er meer dan 17.000 mensen uit de bijstand zijn gekomen. Ook, zei hij, neemt het aantal mensen dat een uitkering aanvraagt af. Bovendien is de instroom van jonge werklozen in de afgelopen twee jaar met 42 procent gedaald.

Klein ziet nog wel grote uitdagingen. Volgens hem moet in de toekomst nog meer geld moet worden verdiend met de internationale kant van Den Haag.



Minder soepel

De wethouder gaven ook toe dat er dingen minder soepel waren gelopen dan ze hadden verwacht. Zo zei Baldewsingh dat hij had gehoopt dat het bedrijfsleven een afspraak over het in dienstnemen van mensen beter zou na komen. Hij had ook nog een tip voor het volgende stadsbestuur. Dat moet ervoor zorgen dat mensen goed zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Zij moeten goed de taal spreken en ingeburgerd raken.

En wethouder Saskia Bruines (D66) toonde zich ongeduldig. 'Dit is een zaak van een lange adem, terwijl je zo graag sneller banen zou willen.'

