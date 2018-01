Deel dit artikel:











DEN HOORN - Slachtoffer moord in Den Hoorn is 59-jarige bewoner

DEN HOORN - De dode man die maandag om het leven is gebracht in Den Hoorn is de bewoner van het pand aan het Kloosterpad. Dat laat de politie woensdag weten. Het gaat om de 59-jarige Wil Vogelaar.

Na de moord zijn drie verdachten aangehouden. Alle drie zitten ze nog vast. Het gaat om een man van 37 uit Delft en twee van 40 jaar uit Rijswijk en Den Hoorn. Uit buurtonderzoek is gebleken dat er in het huizenblok, waar het slachtoffer gevonden is, maandagmiddag 'een hoop gedoe of een mogelijke ruzie' is geweest, meldt een woordvoerder van de politie. Of dit ook te maken heeft met de moord kon de woordvoerder maandag nog niet zeggen.

