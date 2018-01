Deel dit artikel:











Zoektocht naar moordwapen in sloten in Leidschendam levert niets op Hasin Tahiri werd in 2014 neergeschoten in de Gravin Marialaan | Foto: Regio15

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De politie heeft geen vuurwapen gevonden in sloten in de omgeving van de Gravin Marialaan in Leidschendam-Voorburg. Er werd gezocht in de sloten naar het wapen waarmee de 28-jarige Hasin Tahiri in 2014 is doodgeschoten. Binnenkort dient het hoger beroep in de zaak.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

Hasin Tahiri werd op 3 september 2014 neergeschoten. Twee mannen namen hem die avond onder bedreiging mee en reden van Leiden naar Leidschendam. Op de Gravin Marialaan wist Tahiri te vluchten, maar hij werd in zijn rug geschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Toen de verdachten werden aangehouden, bleek geen van beiden het wapen te hebben. De twee mannen uit Katwijk en Leidschendam zijn uiteindelijk door de rechter vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie ging in beroep en hoopt dat de mannen door het gerechtshof alsnog worden veroordeeld.

Goede hoop Volgens het OM zijn er nieuwe ontwikkelingen waarna het onderzoek opnieuw is gestart. Het OM zegt goede hoop te hebben op een veroordeling. Er werd in oktober een zoektocht gestart naar het vuurwapen waarmee is geschoten. Meerdere sloten in Leidschendam zijn uitgebaggerd, maar er is niets gevonden.