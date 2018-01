Deel dit artikel:











Missie geslaagd: Samantha Steenwijk valt 10 kilo af voor liveshows Voice of Holland Auditie van Samantha Steenwijk bij The Voice of Holland (Foto: screenshot The Voice of Holland)

DEN HAAG - Samantha Steenwijk is helemaal klaar voor de liveshows van The Voice of Holland. De Haagse zangeres is hard aan het repeteren, maar dat is niet het enige waar Samantha de afgelopen maanden mee bezig is geweest. Tussendoor is ze namelijk ook nog eens tien kilo afgevallen.



En dus heeft ze 'haar doel' bereikt, zegt ze in een filmpje op haar Twitter-account. Voor de liveshows van de talentenjacht was het streven van Samantha tien kilo kwijt te raken. En dat is gelukt. Ze is 10,2 kilo afgevallen. Al kan ze dat zelf nog niet echt geloven. 'Ik weet niet wat ik moet zeggen. Yes! Ik ben helemaal van mijn apropos, maar laat die liveshows maar komen!' En dus heeft ze 'haar doel' bereikt, zegt ze in een filmpje op haar Twitter-account. Voor de liveshows van de talentenjacht was het streven van Samantha tien kilo kwijt te raken. En dat is gelukt. Ze is 10,2 kilo afgevallen. Al kan ze dat zelf nog niet echt geloven. 'Ik weet niet wat ik moet zeggen. Yes! Ik ben helemaal van mijn apropos, maar laat die liveshows maar komen!' Vrijdag beginnen de liveshows van The Voice of Holland. In de laatste aflevering waren de coaches van het programma zeer te spreken over haar optreden. 'Wat een verademing om iemand te zien die een beetje van zichzelf houdt', zei Ali B. Ook Sanne Hans, de coach van Samantha, vond haar 'te gek'.

