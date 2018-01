Bewoners willen wijkcentrum in plaats van vluchtelingen

DEN HAAG - Een groep bewoners van de Haagse wijk Bohemen en Meer en Bos is geschrokken van het plan van de gemeente om 22 appartementen voor statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning te bouwen. Dat bleek woensdag tijdens de zitting bij de Raad van State. De bewoners willen op deze plek liever een wijkcentrum

De gemeente heeft woningcorporatie Arcade een bouwvergunning verleend voor een woongebouw van twaalf meter hoogte aan de Narcislaan. Het gebouw komt op de plek van een gesloopte kleuterschool te staan. De eerste vijf tot tien jaar komen daar asielzoekers met een verblijfsstatus te wonen. Daarna komen de huizen voor alle woningzoekenden beschikbaar. Arcade wil binnen twee weken met de bouw beginnen.

Ruim 250 buurtgenoten hopen dat de Raad van State een streep door het plan trekt. Volgens bewoonster Joke Scheeres is er in de wijk juist een schreeuwende behoefte aan een maatschappelijk wijkcentrum en een huisartsenpost. Dat er nu juist nog meer appartementen komen wordt dan ook niet in dank afgenomen. Scheeres zegt dat de gemeente bovendien niet heeft overlegd met de buurt over de beslissing.



Beslissing gemeente

De gemeente verklaarde tijdens de zitting dat er een grote behoefte is aan nieuwe woningen en dat zij jaarlijks 600 asielzoekers met een verblijfsvergunning moet huisvesten. Het plan moet daarom ook zorgen dat er voldoende woningen overblijven voor alle woningzoekenden.

