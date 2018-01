Kleuters Laakkwartier luisteren ademloos naar voorleestalent burgemeester Krikke

DEN HAAG - Wat is er fijner voor kinderen dan 's avonds voor het slapen gaan nog even voorgelezen te worden..... Om dat te stimuleren zijn de Nationale Voorleesdagen weer van start gegaan. De aftrap in Den Haag was in de bibliotheek Laakkwartier met burgemeester Pauline Krikke. Met opvallend voorleestalent wist de burgemeester de kleuters volledig mee te nemen in het verhaal van Sttt! De Tijger Slaapt van de Duitse schrijfster Britta Teckentrup.

'Wat leuk is aan voorlezen,' zegt Krikke, 'is dat je kinderen er echt helemaal in kan laten gaan opgaan. Wat fijn is dat je samen een avontuur beleeft - want het is natuurlijk heel spannend- dat je aan het eind samen opgelucht bent dat het goed afgelopen is. Ja dat is heel leuk.'

Op de vraag of kinderen tegenwoordig minder lezen, zegt stadsdeelhoofd Karen de Jonge van bibliotheek Laakkwartier dat er ánders wordt gelezen. 'Hier in Laakkwartier merk ik in ieder geval niet dat er minder wordt gelezen, want juist in een achterstandswijk hebben kinderen niet de hobby's die kinderen in een vinexwijk hebben. Dat betekent dat hier veel meer wordt gelezen. Er wordt anders gelezen, want kinderen zitten heel veel op de computer en daar moet je ook voor kunnen lezen', aldus De Jonge.

