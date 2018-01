COLUMN: Poen pakken van penoze

DEN HAAG - We hebben als OM afgelopen jaar weer gigantisch veel geld afgepakt van criminelen: 221 miljoen euro. Daar heeft onze regio lekker aan bijgedragen; bijna 10 miljoen euro! U kent misschien de beelden wel van televisie: dure auto's die worden weggetakeld, zakken geld die een huis uit worden gesleept.

Natuurlijk, dat zijn de grote klappers waarmee wij erg blij zijn. Maar voor de meesten van ons, is dat ver van ons bed.Toch zou het fijn zijn als ook ú er iets van merkt dat we boeven in hun portemonnee raken. Daarom werken we daar ook op kleine schaal aan. Sinds mei vorig jaar wordt al het geld dat iemand bij aanhouding op zak heeft, doorgesluisd naar het OM.

Wij noemen dat onder elkaar: Meld Geld. Heeft de verdachte schade veroorzaakt of geld verdiend met een misdrijf? Dan nemen we dat contante geld bij voorbaat in beslag. Blijkt later dat je niets hebt gedaan, dan krijg je het netjes terug. Maar heb je wel wat uitgespookt, dan hebben we de schadevergoeding voor het slachtoffer alvast geïncasseerd.

Voorbeeldje. Een vrouw is beroofd van haar schoudertas. Haar telefoon en bankpasjes zijn weg, en er wordt ook een paar keer contactloos gepind in winkels. De verdachte die we aanhouden heeft 655 euro op zak. Dat is in beslaggenomen. Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 610,75 euro. Volgende maand beslist de rechter, maar als de schadevergoeding wordt toegewezen hebben we dat geld dus alvast mooi binnen!

Eerlijk is eerlijk: wij twijfelden in het begin ook even wat we nou zouden opschieten met dat 'Meld Geld'. Want hoeveel geld hebben mensen nou nog op zak tegenwoordig. Nou, stapels biljetten blijkbaar! In dit eerste half jaar is op bijna en half miljoen euro aan geld gemeld! Waanzinnig hè? En die tasjesdief is dan misschien geen 'grote boef'. Maar dat deze mevrouw meteen haar geld terug kan krijgen, zonder allerlei gedoe, dat vind ik een prachtig resultaat op kleine schaal.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen



