Leids park afgesloten vanwege gevonden granaat De granaat is tot ontploffing gebracht. Foto: Unity Foto: Unity

LEIDEN - In het Heempark in Leiden is woensdagmiddag een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is aanwezig in het park en heeft het explosief tot ontploffing gebracht.

Het park was afgesloten door defensie, meldt Mediapartner Unity. De Oegstgeesterweg, waar het Heempark aan ligt, is gewoon open. De EOD heeft de granaat deels uitgegraven en tot ontploffing gebracht. Het gaat om een scherfgranaat uit 1995. Hoe het daar is beland is niet duidelijk. De granaat is gevonden door iemand van de gemeente die aan het bladblazen was. Hij schakelde meteen de hulpdiensten in. LEES OOK: Explosieven gevonden naast Pier op Scheveningen