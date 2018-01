Vijf jaar cel en tbs geëist tegen perverse penningmeester Haagse kerk

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar celstraf en tbs tegen de 45-jarige Richard B. uit Den Haag. De voormalige penningmeester van een Haags kerkgenootschap wordt er van verdacht jonge vrouwen ernstig seksueel te hebben mishandeld. Ook zou hij kerkgeld hebben verduisterd.

Het OM meent dat hij 435 duizend euro van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Den Haag heeft achterover gedrukt. B. heeft dit bekend.

Uit rapporten van deskundigen, die woensdag bij de Haagse rechtbank werden besproken, blijkt dat B. lijdt aan een sadistische stoornis. Vier vrouwen waarmee hij betaalde seks had, beschuldigen de man van zeer gewelddadig gedrag. Een slachtoffer vertelde dat B. haar hoofd in een wc-pot had geduwd, en naalden door haar tepels en borsten stak. B. zou hij haar bont en blauw hebben geslagen met een zweep. Ook had hij haar geboeid, aldus de vrouw.



Horrorverhaal

De officier van justitie hield woensdag een horrorverhaal over de vernederingen en mishandelingen die zouden zijn uitgevoerd door B., in drie jaar tijd of meer. Volgens de officier van justitie ondergingen de vrouwen de SM-seks onder dwang. B. liet slachtoffers sekscontracten ondertekenen. Door het grote leeftijdsverschil had hij bovendien een groot mentaal overwicht op de meiden.

Een slachtoffer was licht verstandelijk beperkt, en had grote psychische problemen. 'Ze was een makkelijk slachtoffer', zei de officier. 'Hij heeft zijn extreme wensen op haar gebotvierd.' De aanklaagster sluit niet uit dat hij, naast de vier bekende slachtoffers, meer meiden heeft misbruikt.



'Wederzijdse consensus'

De verdachte herhaalde woensdag bij de rechtbank dat alle seksuele handelingen gebeurde op basis van vrijwilligheid. 'Er was wederzijdse consensus.' Tijdens een eerdere zitting ontkende de man al dat hij zich schuldig had gemaakt aan extreme seks en mishandelingen.

De ontmoetingen met de vrouwen vonden plaats in hotelkamers in Nootdorp, Dordrecht en Haarlem en in vakantieappartementen in Den Haag en Scheveningen. Hij zou daarvoor allerlei seksspeeltjes meegenomen hebben.



Voorlopig vrij

De verdachte heeft al 547 dagen in voorarrest gezeten, maar werd eind 2017 voorlopig vrijgelaten. De reclassering wil dat B. onder streng toezicht blijft. Zo zou hij eerst toestemming moeten vragen als hij naar het buitenland wil reizen. 'Dit is wel heel ingrijpend voor mijn privacy', reageerde de verdachte op de zitting. Hij klaagde woensdag dat hij wordt behandeld als een pedoseksueel die zich schuldig kan maken aan sekstoerisme terwijl uit de deskundigenrapporten blijkt dat hij niet op minderjarigen valt.

De officier van justitie wees er echter op dat de verdachte een van de misbruikte vrouwen ook opdracht gegeven had om een minderjarige mee te nemen. Een van de slachtoffers was ook slechts 17 jaar, aldus de officier. Volgens de advocaat van B. waren de meiden waarmee B. afsprak al meerderjarig tijdens de ontmoetingen. Ook was het voor de penningmeester van de kerk niet duidelijk dat één van de vrouwen psychische problemen had, betoogde de raadsman.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

