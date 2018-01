Alles is groot aan het nieuwe gebouw Octrooibureau

DEN HAAG - Iedereen die over de A4 bij Rijswijk rijdt, heeft het ongetwijfeld gezien: het nieuwe kantoor van het Europese Octrooibureau. Alles is groot aan dit pand dat uit 10 miljoen kilo staal bestaat. Het is gebouwd op 1200 heipalen en heeft een glazen gevel van 100 duizend vierkante meter.

Eigenlijk heeft het pand twee gevels: een binnengevel waar het personeel achter zit en een buitengevel die zorgt voor natuurlijke isolatie waardoor het 's zomers minder heet is en 's winters minder koud. De tussenruimte is opgevuld met plantenbakken en op de bovenste etage komt tussen de gevels een dakterras.

Hoofduitvoerder Raymond Wuister van bouwbedrijf JPvanEesterenBV vertelt tijdens de rondleiding dat er nauwelijks beton is gebruikt. 'Er zijn veel dingen bijzonder aan dit pand, het is bijna helemaal uit staal en glas opgetrokken zodat het transparant is.' Het karkas met enorme stalen kolommen is binnen in de toekomstige kantoorruimte goed te zien. 'Het is het hoogste smalste gebouw van Europa met een doorsnede van ruim 12 meter en een lengte van 150 meter.' Het gebouw is 107 meter hoog.

De bouw gebeurt volgens een strakke planning omdat er slechts een klein bouwterrein beschikbaar is. Het nieuwe pand ligt ingeklemd tussen het oude gebouw van het Europees Octrooibureau en de A4 en een lokale weg in de Plaspoelpolder.

Komende zomer kunnen de ruim 1700 medewerkers het nieuwe pand betrekken. Ze hebben allemaal een klein kamertje waar ze in rust kunnen werken aan de juridische en wetenschappelijke patentaanvragen. Na de ingebruikname wordt het oude pand gesloopt.