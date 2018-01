Brief aan gemeenten: 'Haal straatnaambordjes Generaal Spoor weg'

DEN HAAG - De gemeenten Voorschoten en Rijswijk moeten de naam van de Generaal Spoorlaan veranderen. Dat vindt een aantal comités, waaronder het Comité Nederlandse Ereschulden. Ze stellen dat generaal Simon Spoor oorlogsmisdaden heeft begaan in de periode dat Indonesië vocht voor onafhankelijkheid van Nederland.

De actiegroepen hebben een gezamenlijke brief hierover gestuurd aan de pers en gemeentebesturen die de straatnaam binnen de gemeentegrenzen hebben. De gemeente Voorschoten zegt de brief in behandeling te hebben en wil er verder nog niets over kwijt. Ook de gemeente Rijswijk bevestigt de ontvangst van de brief. Deze zal zoals gebruikelijk door het college van B&W in behandeling worden genomen.

Generaal Spoor stond aan het hoofd van de grootste legermacht die Nederland ooit buiten Europa op de been bracht. Nederland hoopte dat hij de orde en rust in Indonesië kon herstellen. Tussen 1945 en 1950 was het erg onrustig in Nederlands-Indië omdat het land na de Japanse bezetting onafhankelijk wilde worden.



Onderzoek

Nederland wilde Indonesië niet kwijt en stuurde troepen, onder leiding van generaal Spoor. Nu komt door onderzoek langzaam boven water dat onder zijn commando ook oorlogsmisdaden zijn begaan door Nederlandse militairen.

De briefschrijvers beschouwen Spoor daarom als een oorlogsmisdadiger.