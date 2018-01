Voorbeschouwing Feyenoord - ADO: Groenendijk laat jonkie Pinas starten in de Kuip

DEN HAAG - Shaquille Pinas blijft in de basisopstelling van ADO Den Haag staan. De 19-jarige centrale verdediger liet een goede indruk achter tijdens zijn basisdebuut vorige week tegen VVV Venlo en dat beloont ADO-trainer Fons Groenendijk met een nieuwe basisplaats. 'Bij afwezigheid van Wilfried Kanon is hij nu mijn eerste man', zegt Groenendijk.

Vermoedelijke opstelling:

Tijdens de voorlaatste training van ADO Den Haag in aanloop naar Feyenoord raakte aanvaller Bjorn Johnsen geblesseerd aan zijn enkel. Of hij de wedstrijd met Feyenoord mist, is nog niet bekend. Mocht hij kunnen spelen dan is de opstelling gelijk als tegen VVV Venlo.

'Feyenoord zit in een mindere periode misschien, maar wij hebben ook niet groots gespeeld tegen VVV. Wat dat betreft moet je zelf veel beter zijn als afgelopen wedstrijd. We kunnen tegen Feyenoord wel goed onze eigen wapens gebruiken, die liggen in de omschakeling. We zullen ons niet verstoppen en zullen vol voor onze eigen kansen gaan.'

Vorig seizoen:

Op zondag 11 september 2016 verloor ADO Den Haag in Rotterdam met 3-1 van Feyenoord. Namens ADO scoorde Ludcinio Marengo de enige treffer.

De laatste overwinning van ADO Den Haag in de Kuip was op 31 januari 2016. Toen won de Haagse ploeg met 2-0 door doelpunten van Kevin Jansen en Gianni Zuiverloon.

De wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag is aankomende zondag vanaf 14.30 live te volgen via 89.3 FM Radio West. Ook via onze social mediakanalen Twitter, Instagram en Facebook volg je de wedstrijd.