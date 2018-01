Oud-ADO-speler Van der Leegte hoofdrolspeler in slechte film: 'Leek net Prison Break'

DEN HAAG - Voormalig profvoetballer Tom van der Leegte dacht voor een welverdiende vakantie naar Amerika te vliegen, maar belandde in een slechte film. De oud-speler van ADO Den Haag vergat een visum aan te vragen en loog over zijn bezoekjes aan Irak. Het gevolg? Urenlange verhoren en een bezoekje aan de gevangenis. Bij de collega’s Omroep Brabant doet hij zijn verhaal. 'Ik had net een seizoen van Prison Break afgerond. Daar zat ik midden in.'

'Ik was helemaal vergeten dat je een visum moest hebben of een ESTA-formulier in moest vullen. Dat is natuurlijk al niet slim om een reis naar Amerika mee te beginnen', vertelt Van der Leegte, die kort voor vertrek met een stewardess alsnog een ESTA-formulier kon invullen.

Eenmaal aangekomen in Orlando moest hij op het matje komen bij de douane. 'Ik wist niet dat mijn zoontje van twee een pagina uit mijn paspoort had gescheurd. Daardoor werden ze helemaal gek daar', vervolgt Van der Leegte, die ook verzweeg dat hij in het verleden in Irak was geweest. 'Kijk als ik dat wel invul, dan mag je Amerika niet in. Mijn paspoort is drie jaar oud en ik ben zes à zeven jaar geleden naar Irak geweest.'



'Zweren dat ik de waarheid sprak'

Toch vindt de douane foto’s op de telefoon van de oud-voetballer, waaruit blijkt dat hij in Irak is geweest. De maat is vol. 'Ik denk dat ik door een man of vijftien ben verhoord. Tien keer gefouilleerd. Ik moest op een gegeven moment mijn handen in de lucht steken en zweren dat ik de waarheid sprak', vertelt de voetballer. 'Ik werd in de boeien geslagen, drie kwartier in een busje gezet en toen gingen de poorten van de gevangenis open. Dan gaan die poorten open en dan weet je eigenlijk niet wat je ziet. Dan zit je echt midden in de film.'

Van der Leegte deelde zijn cel met een gevangene die een oogje op hem heeft. 'Die wilde even een gesprekje met me aangaan en dat ging op een manier waarvan ik dacht: 'oei, dat is niet goed.' Die liet wel blijken dat hij me wel zag zitten.' Uiteindelijk na uren wachten, werd Van der Leegte uit de gevangenis gehaald en op het vliegtuig terug naar Nederland gezet. 'Ik denk dat ik veertig uur niet heb gegeten en geslapen.'

Het hele interview met Van der Leegte kun je hieronder bekijken.