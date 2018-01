OM in Den Haag pakt 10 miljoen euro af van criminelen

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft vorig jaar 10 miljoen euro afgepakt van criminelen. Landelijk heeft justitie in 2017 ruim 221 miljoen euro binnengehaald. Het gaat om dure auto's, bitcoins en cashgeld.

Als bij een inval grote hoeveelheden bankbiljetten en dure auto's aanwezig zijn, worden die in beslag genomen door justitie. 'Toch zou het fijn zijn als ook u er iets van merkt dat we boeven in hun portemonnee raken', zegt de Haagse hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen. 'Daarom werken we daar ook op kleine schaal aan.'

Sinds mei vorig jaar wordt al het geld dat iemand bij aanhouding op zak heeft, doorgesluisd naar het OM. 'Blijkt later dat je niets hebt gedaan, dan krijg je het netjes terug. Maar heb je wel wat uitgespookt, dan hebben we de schadevergoeding voor het slachtoffer alvast geïncasseerd', legt Nieuwenhuizen uit.

Half miljoen





Het OM heeft op deze manier sinds mei bijna een half miljoen euro geïncasseerd. 'Waanzinnig hè? Een prachtig resultaat op kleine schaal,' reageert Nieuwenhuizen. Daarnaast heeft het OM besloten om in beslag genomen spullen, zoals auto's en boten, vaker te schenken aan maatschappelijke organisaties.

