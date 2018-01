Verdachte van telefoondiefstal meldt zich na beelden in Team West

DEN HAAG - Een vrouw heeft zich woensdag bij de politie gemeld nadat beelden van haar dinsdag waren te zien in het opsporingsprogramma Team West. Ze wordt verdacht van een telefoondiefstal bij de Action aan het Kleine Loo in Den Haag.

Een meisje van 14 had haar telefoon na het winkelen per ongeluk in een winkelmandje laten liggen. Vlak daarna ontdekte ze dat ze hem was vergeten. Toen ze terug kwam in de winkel, bleek dat haar telefoon weg was.

Personeel vertelde haar dat een andere klant achter haar aan was gelopen om de telefoon terug te geven. Maar het meisje heeft de vrouw met haar mobieltje nooit gezien, dus de politie denkt dat ze hem heeft meegenomen.



Beelden in Team West

De vrouw was duidelijk te zien op bewakingsbeelden, die dinsdag werden getoond in Team West. Ze wordt door de recherche verhoord over de zaak.