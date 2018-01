Deel dit artikel:











VVD en PvdA over Haags 10.000-banenplan: ‘Mooi dat de banen er zijn maar niet achterover leunen’

DEN HAAG - De Haagse, lokale economie is opgekrabbeld en het voornemen om deze collegeperiode te zorgen voor 10.000 nieuwe banen, is gehaald. Toch is er volgens de VVD in de Haagse gemeenteraad geen reden tot juichen want de werkgelegenheid in Den Haag blijft achter in vergelijking met andere grote steden. Wat de PvdA betreft had er meer geïnvesteerd moeten worden in duurzaamheid en woningbouw. 'Dat zijn de echte banenmotors', zegt PvdA-raadslid Bulent Aydin.

De lokale economie in Den Haag is op de goede weg. Dat concludeert het Haagse college van burgemeester en wethouders woensdagmiddag tijdens een persconferentie. Ook is de ambitie gehaald om deze collegeperiode te zorgen voor tienduizend nieuwe banen. Dat is onder andere gelukt door het ondernemers in de stad zoveel mogelijk naar de zin te maken en de stad te promoten zodat mensen Den Haag bezoeken. Ook zijn er gesubsidieerde banen voor mensen met minder kans op werk gecreëerd. De Haagse VVD is blij met de 10.000 nieuwe banen maar waarschuwt wel voor teveel optimisme. VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf zegt dit daarover:



'Werk is meer dan inkomen' Ook de PvdA vindt het goed nieuws dat er tienduizend banen bij zijn gekomen de afgelopen jaren. 'Dat betekent dat deze mensen zelf in hun inkomen kunnen voorzien en niet meer afhankelijk zijn van instanties', zegt PvdA-raadslid Bulent Aydin. 'Wat mij betreft is werk meer dan een inkomen, het geeft ook zin aan je leven.' Wat de PvdA betreft moet de gemeente volop inzetten op het zorgen voor werk voor mensen die moeilijk aan werk kunnen komen. Dit zegt Bulent Aydin daarover: