Warme januaridag maar weerrecord is niet gesneuveld Omroep West-weerman Huub Mizee (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De temperatuur liep woensdag flink op, maar het weerrecord van warmste dag in januari is niet gesneuveld. 'De maximumtemperatuur in onze regio kwam uit op 13,8 graden Celsius', zegt weerman Huub Mizee. Om de warmste januaridag ooit te hebben, moet de temperatuur uitkomen boven de 14 graden.

Die waarden werden vorig jaar bereikt op 18 januari en in 2014 op 6 januari. 'Op 24 januari 2016 was het 13,3 graden Celsius, dit jaar was het bij ons dus wel een halve graad warmer', meldt Mizee. 'Voor onze regio worden de cijfers overigens sinds 1951 bijgehouden.' De weerman noemt het opvallend dat de temperatuur vanaf dinsdagavond alleen nog maar opliep. 'Woensdagnacht was het 11 graden en toen we 's ochtends wakker werden was het al 12 graden Celsius', vervolgt Mizee. 'Door de stevige zuidwestenwind voelde het sowieso niet echt lenteachtig aan.' LEES OOK: Weerman waarschuwt: het gaat donderdag flink stormen