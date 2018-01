Geluidsoverlast? Zesduizend euro boete!

DEN HAAG - Muziekcafe Foots in Den Haag krijgt een boete van zesduizend euro omdat de geluidsnormen zijn overtreden. Onterecht, vindt Soes Sewratan de eigenaresse. 'Ik ben de dupe van twee nieuwe bewoners boven mijn café', aldus Sewratan.

'De nieuwe bewoners wisten dat ze boven een café gingen wonen en dat er een keer in de week live muziek gemaakt wordtIk heb het geprobeerd op te lossen met de nieuwe buren maar dat is niet gelukt. Nu moet ik zesduizend euro betalen.'

De horeca en livemuziek wordt op deze manier de nek omgedraaid, vindt Richard de Mos van Groep de Mos. 'Den Haag wil toch zo graag beatstad nummer 1 zijn dan kun je het niet maken om muziekcafé Foots zo hard aan te pakken', vindt de Mos.



Ontheffingen

De gemeente Den Haag laat in een schriftelijke reactie weten: 'Er ligt een voorstel om collectieve en individuele ontheffingen te verlenen voor geluid in de horeca. Het voorstel is om de Haagse horeca acht keer per jaar een collectieve geluidsontheffing te verlenen en daarnaast wordt het dan ook mogelijk om vier keer per jaar een individuele ontheffing aan te vragen. Voor deze festiviteiten gelden er dan geen geluidsnormen tot de gestelde eindtijd.'

De gemeente Den Haag schrijft verder: 'Wat betreft muziekcafé Foots in de Reinkenstraat, zij mogen niet meer dan 71 decibel produceren. Foots heeft op 4 september 2017 een dwangsom opgelegd gekregen omdat de norm met 15 decibel was overschreden, daarna is er nogmaals gemeten en was er een overschrijding van 22 decibel dus dat betekent dat de ondernemer zesduizend euro moet betalen.'



Einde van live muziek

'Ik wil heel graag praten met de buren om tot een oplossing te komen, het liefst met de gemeente Den Haag erbij,’ zegt uitbaatster Sewratan. 'Ik wil best maatregelen nemen om de overlast te beperken, maar dan moeten we wel met elkaar in gesprek. Tot die tijd kan ik me helaas geen akoestische livemuziek meer veroorloven,’ zegt ze met spijt in haar stem.

De bovenburen waren niet bereikbaar voor commentaar.

