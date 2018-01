Vrachtwagenchauffeurs willen bij code rood een algeheel rijverbod

DEN HAAG - Bij code rood willen vrachtwagenchauffeurs een algeheel rijverbod voor lichte en lege vrachtwagens. Dat blijkt uit een enquête die CNV Vakmensen heeft gehouden onder eigen leden. In een paar dagen tijd kwamen er 246 reacties.

Tijdens de westerstorm vorige week werden tientallen vrachtwagens omvergeblazen. Dat zorgde voor veel schade en vertragingen. 'Het dringende advies om niet de weg op te gaan, is voor transportbedrijven te vrijblijvend. In de praktijk wordt daarmee de verantwoordelijkheid en de druk grotendeels bij de chauffeurs zelf neergelegd' zegt Tjitze van Rijssel, transportbestuurder bij CNV Vakmensen.

Bijna 60 procent van de beroepschauffeurs vindt dat hun werkgever onvoldoende rekening houdt met code rood. Sommige transporteurs hielden hun wagens zelf uit voorzorg aan de kant, maar de meesten reden gewoon door. Opvallend in de enquête is dat 71 procent van de chauffeurs het gevoel hadden dat ze min of meer aan hun lot zijn overgelaten. Bijna tweederde heeft zich tijdens de storm zorgen gemaakt over hun veiligheid en die van medeweggebruikers.

