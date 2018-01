DI-RECT, Candy Dulfer en RONDÉ op Bevrijdingsfestival Den Haag

DEN HAAG - De eerste artiesten die optreden tijdens het Bevrijdingsfestival dit jaar, zijn donderdag bekendgemaakt door de organisatie. DI-RECT, Candy Dulfer en RONDÉ staan op zaterdag 5 mei op het hoofdpodium. Het complete programma wordt in maart bekendgemaakt.

Den Haag viert op die dag voor de twaalfde keer de bevrijding met concerten, lezingen en stand-up comedy.

De organisatie hoopt dit jaar weer zeker 75.000 bezoekers naar het Malieveld te trekken.

Naast deze namen treedt ook de jonge pop indie/rockgroep The Navigators op. Deze zijn door de organisatie gevraagd als lokale act om speciaal voor het festival een concert samen te stellen, waarbij de artiest de uitdaging aangaat om met muzikanten uit andere, niet- Westerse bevolkingsgroepen op het treden.



'Oude soul'

Over DIRECT zegt de organisatie 'De oude soul en funk spat er werkelijk vanaf. Het Bevrijdingsfestival Den Haag is trots op de komst van deze Haagse helden naar het Malieveld.' Candy Dulfer staat bekend om 'haar krachtige, energieke live optredens.' Zij ontving een Grammy Award nominatie voor haar debuutalbum 'Saxuality' en verkocht miljoenen albums wereldwijd.

De groep RONDÉ is hard op weg een plek in de top van de Nederlandse popmuziek te veroveren. De indiepopband ontstond in 2014 op de Herman Brood Academie.

Haagse Vrijheidsweken





Tijdens het Bevrijdingsfestival zijn er ook lezingen, theater en debatten rond het thema vrijheid en 5 mei. Het festival wordt voorafgegaan door de Haagse Vrijheidsweken met activiteiten vanaf vrijdag 13 april tot en met zaterdag 5 mei.

