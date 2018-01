Deel dit artikel:











A4 urenlang dicht tussen Delft en Rotterdam vanwege storing tunnel De Ketheltunnel van de A4 tussen Den Haag en Rotterdam (Foto: ANP)

DELFT - De A4 tussen Delft en Rotterdam was van woensdag middernacht tot 7.30 uur donderdagochtend in beide richtingen afgesloten. Reden was een technische storing in de Ketheltunnel.

Automobilisten werd aangeraden om te rijden via Gouda en de A20 en A13 te nemen. De storing was rond 7.00 uur verholpen, maar het weghalen van de afzettingen nam nog enige tijd in beslag. 's Ochtends vroeg waarschuwde Cees Quax van de ANWB nog dat de afsluiting 'de hele ochtendspits zou kunnen duren'. Hoe de storing is ontstaan, is niet bekend.

Overlast Quax vreesde dat de afsluiting van de A4 zou leiden tot overlast in de regio en dat was ook zo. Op de A4 stond het verkeer een tijd lang muurvast tussen de knooppunten Benelux en Kethelplein en op de A20 richting Gouda moest het verkeer rekening houden met vertraging tussen de knooppunten Kethelplein en Kleinpolderplein. Daar gebeurde een ongeluk waarbij een vrachtwagen en drie auto's betrokken waren. De grootste problemen ontstonden na het vrijgeven van de Ketheltunnel op de A44 bij Oude Wetering. Na een ongeluk ontstond een flinke file. Het verkeer stond rond 8.00 uur over tien kilometer vast.