Delfts blauwe schotel loopt eretitel mis: 'Toch blijven we hartstikke trots' Schotel Delfts Blauw, ca 1691-1721, Lambertus van Eenhoorn (Foto: Museum Prinsenhof Delft)

DELFT - De 17-eeuwse Delfts blauwe schotel van Lambertus van Eenhoorn - die in bezit is van Museum Prinsenhof in Delft - is niet uitgeroepen tot 'Pronkstuk van Nederland' in de categorie Erfgoed. De titel ging woensdag naar het Plakkaat van Verlatinghe. Dat kreeg tijdens een live-uitzending de meeste stemmen van het publiek.

Het Plakkaat van Verlatinghe was de officiële verklaring van een aantal Nederlandse provinciën waarin Filips II werd afgezet als hun heerser. Het wordt gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. De derde kanshebber op de titel in de categorie Erfgoed was het dagboek van Anne Frank.



'Toch blijven we hartstikke trots op ons Delfts blauw', reageerde wethouder Ferrie Förster na de verkiezing. Hij bedankte oud-journaalpresentatrice Noraly Beijer voor haar warme pleidooi voor de schotel van Van Eenhoorn.



Donderdag is de verkiezing van Pronkstuk in de categorie Kunst. Daarin maakt het 'Meisje met de Parel' van Vermeer kans op de titel. Andere kanshebbers zijn Rembrandts Nachtwacht en 'Lucht en Water I' van Escher. Dinsdag werd de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek uitgeroepen tot Pronkstuk in de categorie Ontwerp, ten koste van Nijntje en de DAF 600.



