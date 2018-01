'Haagse jongeren moeten meer met elkaar in contact komen'

DEN HAAG - Haagse jongeren komen te weinig in contact met leeftijdsgenootjes uit andere sociale lagen. Ze zitten in hun eigen sociale bubbel, zowel op school, op de sportclub als op social media. Dat zegt Imro Blom van de Haagse D66.

Volgens Blom is het belangrijk dat leeftijdsgenoten van alle kanten van de samenleving met elkaar in contact komen. Later als ze gaan studeren of gaan werken is het nodig om van elkaars achtergrond iets af te weten. 'Er is dan begrip en respect voor elkaar'. Het zand moet met het veen' in contact komen', zo zei Imro Blom donderdag op Radio West.

D66 zal een motie indienen in de Haagse gemeenteraad. Daarin wordt opgeroepen om jongeren in de leeftijd 14,15 en 16 jaar met elkaar in contact te brengen.